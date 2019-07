Za kilka dni Arkadiusz Kraska może zostać uniewinniony. Zaskakująca decyzja sądu

Sąd zwolnił z aresztu Piotra Dz., który jest oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i przemyt narkotyków. I to mimo ostrzeżeń prokuratury, że może on uciec z kraju. Mężczyzna jest także wiązany przez śledczych ze sprawą podwójnego zabójstwa, za które prawdopodobnie niesłusznie został skazany Arkadiusz Kraska.

9 lipca Sąd Najwyższy zajmie się wnioskiem o wznowienie postępowania i uniewinnienie Arkadiusza Kraski. Mężczyzna został skazany na dożywocie za podwójne zabójstwo. Prokuratura na nowo zajęła się jego sprawą. Wirtualna Polska jako jedyna dotarła do wniosku o jego uniewinnienie, w którym można przeczytać jak krok po kroku gangsterzy we współpracy z policją wrabiali Arkadiusza Kraskę w zbrodnię.

Prokurator we wspomnianym wniosku opisuje spotkanie, do jakiego doszło kilka miesięcy temu na terenie Zakładu Karnego w Goleniowie. Piotr Dz. podszedł do Kraski i dopytywał, czy ten zamierza walczyć o uniewinnienie. Gdy usłyszał potwierdzenie, wzmogły się szykany wobec Kraski, którego szantażem i groźbami próbowano zniechęcić do walki o wolność .

21 maja 2018 r. do Sądu Okręgowego w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko 19 osobom, w tym Piotrowi Dz. Prokuratura zarzuca mu kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, zajmująca się m.in. przemytem znacznych ilości narkotyków do Norwegii i handlem narkotykami w Polsce i Norwegii. Oskarżono go także o udział w przemycie kokainy, heroiny i innych środków odurzających oraz wprowadzenia do obrotu znacznej ilości substancji psychotropowych w postaci 25 litrów płynu do mycia felg GBL, zawierającego substancję GHB oraz 2 kg amfetaminy i 100 tabletek ekstazy.