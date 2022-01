Za duże na Bałtyk? Gorąca dyskusja o fregatach dla Polski

- Gdybym miał decydować, mocno przyjrzałbym się terminom dostaw okrętów i – przede wszystkim – mocno związałbym zakup z offsetem, ale w wydaniu tureckim lub nawet koreańskim. To właśnie na offsecie i partnerstwie strategicznym swój przemysł zbudowały te państwa, ale także i Hiszpanie. Nie można uzasadniać kupowania tak dużych okrętów tym, że one będą "orać" gdzieś na Atlantyku, przy obsłudze konwojów. Oczywiście, zdolności sojusznicze są ważne, nawet bardzo, bo dziś musimy się mocno nagimnastykować, by wysłać choć jedną z dwóch naszych fregat OHP (Oliver Hazard Perry – red.) do zespołu NATO-wskiego. Nie zapominajmy jednak, że nowe okręty mają być przede wszystkim strażnikiem naszego morza i naszych interesów. Jak na dziś jesteśmy mistrzami improwizacji, ale czy to ma być naszą dewizą? – pyta retorycznie Mientkiewicz.