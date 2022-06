Z "twardych dowodów" nic nie zostało. Tak prowadzono śledztwo w sprawie sędzi Morawiec

- Mamy do czynienia z osobą, która przyznała się do winy. To jednak nie oznacza, że popełniła przestępstwo, bo do winy można przyznać się w różnych okolicznościach. Tym samym, znając okoliczności tej sprawy i decyzję Izby Dyscyplinarnej, sąd powinien odrzucić wniosek prokuratury – komentuje jeden z krakowskich sędziów pragnący zachować anonimowość. - Wtedy sprawa wróci do prokuratury i ta może wówczas złożyć akt oskarżenia, a przed sądem ruszy normalny proces. Pytanie, czy prokuratura na to by się zdecydowała, skoro nie udało się jej uchylić immunitetu sędzi Morawiec ze względu na nieprzekonujący materiał dowodowy.