Z TVP do Sejmu? Ekspert "Wiadomości" na warszawskich listach PiS

To już ostatnie dni przed finalnym zatwierdzeniem list kandydatów do parlamentu. Choć "jedynki" wszystkich partii są znane, to wciąż formują się reszty list. PiS podało, kogo wystawia w Warszawie. "Lokomotywą" będzie tam Piotr Gliński, obecny minister kultury. Ale z 12. miejsca startować będzie Artur Wróblewski.