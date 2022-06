"Z samochodu będzie durszlak". SBU przechwytuje kolejną rozmowę

Z kolei jego mroczną stroną jest fakt spalania się w temperaturze ponad 1000 stopni Celsjusza oraz że nie da się go ugasić wodą. Jeśli odłamek białego fosforu trafi człowieka, to jedynym ratunkiem jest wycięcie części ciała go zawierającego. Jest to niezwykle ważne, ponieważ pozostające w ciele wygasłe fragmenty mogą się ponownie zapalić w przypadku kontaktu z tlenem.