30-latek umówił się z policjantką. Gorzko tego pożałował

Poszukiwany mężczyzna najpewniej nadal prowadziłby swój przestępczy proceder, gdyby nie chęć spotkania się z blondynką poznaną w internecie. - Zabiegał o spotkanie, ale kobieta przez dłuższy czas nie odpowiadała na zaloty. Aż do ostatniego piątku, kiedy to umówiła się z nieznajomym. 30-latek przyszedł na randkę i wówczas został zatrzymany. Jego wybranką okazała się skarżyska policjantka, która zorientowała się z kim ma do czynienia. Co ciekawe, zatrzymany także wiedział jaka jest jej profesja. Pokusa była jednak silniejsza - podsumował podkom. Gwóźdź.