Z pistoletem na wodę udawali napad na bank. Żartownisie poniosą konsekwencję

Napad na bank miał być dowcipem. Ale konsekwencje już żartem nie są

Kilka minut wcześniej mężczyźni weszli do banku. Jeden z nich skierował plastikowy pistolet w stronę pracowniczki i powiedział, że "to jest napad". Co prawda po chwili dodał, że to żart, jednak instytucje finansowe w takich sytuacjach odpowiednie procedury.