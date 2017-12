"Z niektórymi kolegami coś fatalnego się porobiło". Prawicowy dziennikarz krytykuje środowisko

Święta Bożego Narodzenia dobiegają końca. Świadczy o tym nie tyle kalendarz, co nabierająca nieprzyjemnego posmaku atmosfera w przestrzeni publicznej. "Dwa lata rządów PiS to czas przemiany części kiedyś w miarę choćby normalnych kolegów publicystów w nieznośnych, absolutnie niestrawnych, tępych propagandystów" - napisał na Facebooku Łukasz Warzecha. Dziennikarz miał konkretny powód, by tak stwierdzić.

Łukasz Warzecha pokłócił się w publicystą "Sieci" (East News, Fot: Mariusz Gaczyński)

Kłótnia Łukasza Warzechy z Krzysztofem Feusettem rozpoczęła się po ogłoszeniu tegorocznej laureatki plebiscytu "Człowiek Wolności" organizowanego przez tygodnik "Sieci". "To już naprawdę nie dało się znaleźć nikogo zdatniejszego, żeby polać trochę wazeliny?" - skomentował na Twitterze wybór Julii Przyłębskiej prawicowy dziennikarz.

Na ripostę nie musiał długo czekać. "Z.ostatniej chwili: red. Łukasz Warzecha nie otrzymał nagrody Człowieka Wolności 2017" - zakpił publicysta "Sieci" Krzysztof Feusette.

Warzesze nie spodobał się jednak ten ton. "Krzysiu, wszyscy wiedzą, że jesteś wierny i zawsze po linii. Nie musisz pracować nawet po północy w drugi dzień Świąt" - odpowiedział.

Publicysta "Sieci" postanowił przywołać kompromitujący, jego zdaniem, fakt. "Po linii? Ja chodzilem do Młynarskiej za PO, Łukaszku?" - napisał.

"Jesteś żałosny. Powiem Ci więcej: za PO chodziłem nawet do TVP Info. Taki zawód" - odgryzł się Warzecha i dodał dosadny komentarz.

Na porozumienie nie ma chyba co liczyć. "Wygląda na to, że ta nocna wymiana uprzejmości z Krzysztofem Feusettem zakończyła naszą znajomość (na koniec Feusette mnie zablokował) - napisał na Facebooku Warzecha. I dodał, że "dwa lata rządów PiS to czas przemiany części kiedyś w miarę choćby normalnych kolegów publicystów w nieznośnych, absolutnie niestrawnych, tępych propagandystów".

Kolejną refleksją publicysty było uznanie, że w tym czasie gwałtownie pogłębiły się podziały "nie między stronami konfliktu, ale przede wszystkim w szerokim obozie konserwatywnym".