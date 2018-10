Z MON do NATO. Tomasz Szatkowski mocnym kandydatem

Wiceminister obrony narodowej Tomasz Szatkowski ma zostać szefem Stałego Przedstawicielstwa RP przy NATO. Do Brukseli ma się przeprowadzić po drugiej turze wyborów samorządowych.

Jak donosi tygodnik "Do Rzeczy", kandydaturę Tomasza Szatkowskiego ma zatwierdzić zwołana w listopadzie sejmowa komisja. Jest już zgoda premiera w tej sprawie. Szef polskiego przedstawicielstwa przy NATO nazywany jest ambasadorem Polski w NATO.

"Potwierdzam, jest pomysł, by podsekretarz reprezentował Polskę w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli" - zdradza tygodnikowi współpracownik Mateusza Morawieckiego. To w dużej mierze na Szatkowskim spoczywa ciężar negocjacji warunków współpracy Polski z NATO i lokalizacji wojsk amerykańskich w Polsce. Jest on także współautorem Strategicznego Przeglądu Obronnego - przedstawiającego kierunki rozwoju Wojska Polskiego w kolejnych piętnastu latach.