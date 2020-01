Z łomem ruszył na kierowcę. Policyjne poszukiwania po wypadku w Lubuskiem

Agresja na drodze doprowadziła do groźnej kraksy. Policja szuka prowadzącego citroena, który zastraszył łomem kierowcę na krajowej "22" w Lubuskiem. Ten - uciekając - wjechał na przeciwległy pas i doprowadził do zderzenia z jeszcze innym samochodem.

Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 22 w okolicach Żabczyna w woj. lubuskim. Z relacji świadków wynika, że kierowca citroena niecierpliwił się i "popędzał" klaksonem volkswagena, który jechał przed nim. Potem wyprzedził to auto i zmusił do zatrzymania.