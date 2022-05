Z Krakowa na Mazury już w godzinę

Urlop w Mikołajkach, rodzinna wizyta w Giżycku, czy spotkanie biznesowe w Olsztynie – powodów, dla których planujemy podróż na Warmię i Mazury może być wiele, ale najlepsza droga z Małopolski do Krainy Tysiąca Jezior jest tylko jedna – lotnicza. Podróż samolotem z Krakowa do Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury to oszczędność dwóch drogocenności: czasu i pieniędzy.