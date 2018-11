Z człowieka zostaje plama. Tak sprząta się po zmarłych

W kuchni leży przewrócone krzesło. Pod nim czarna maź. Fetor czuć już na parterze. Tyle zostało z człowieka, który umarł w samotności. Czyściciele ubierają białe kombinezony. Wchodzimy sprzątać po śmierci.

To, co po nich zostało, posprząta Łukasz z ekipą. Idziemy do bloku, gdzie śmierć czuć już na parterze.

Życia różne, a śmierć ta sama

Fetor wnika we wszystko. Książki, dywany i kanapy. Trudno się go pozbyć. Jest mdlący. Niektórzy chcą, żeby z mieszkania wyrzucić wszystko. Zostawić puste pomieszczenia i gołe ściany.

Mózg ściągasz szpachelką

Telefon czyścicieli dzwoni często. Wiedzą, czego się spodziewać. Wypadek, zgon naturalny, morderstwo. Mogą usłyszeć, że ktoś popełnił samobójstwo. Podciął sobie żyły. Wtedy będzie krew. Bardzo dużo krwi. Ale gorszy jest postrzał. Sprzątnąć trzeba to, co bryzgnęło na ściany.

Śmierć była ulgą

Był taki dom, który należał do kogoś zamożnego. Wpuścił ich facet, cieszył się, że teraz ma bańkę na koncie. Chodził po pokojach i patrzył, co jeszcze odziedziczył. Chwalił się znaleziskami, gdy oni szorowali podłogę.

Wtedy czyściciele widzą rozpacz. Bliscy wchodzą do mieszkania i się rozklejają. Płaczą, bo mogli przyjść wcześniej. Zadzwonić. Zapukać do drzwi.

Mógł siedzieć z nami

- Nikt nie przyjdzie, bo są w konfliktach. Ktoś jest sam, Wigilia... Najczęściej to samobójstwa - snuje opowieść Łukasz. - Potem bliscy znajdują członka rodziny.

- Wtedy żałują?

- Zastanawiają się. Może trzeba było go zaprosić… Może by żył. Usiadł z nami przy stole.

- I co mówią? - Pytam, a w gardle czuję drapanie od chemikaliów.

- Mówią, że czasu nie da się odwrócić. Miał zadzwonić, ale nie zadzwonił. Potem nie odbierał telefonu. Myśleli, że celowo to robi. Nie chce przyjść. Po świętach okazywało się, że ojciec nie żyje.