Z 500 plus na 900 plus! Podwyżka nie dla wszystkich. Zobacz, kogo obejmą zmiany

Drugą planowaną zmianą jest przejście z 500 plus na 900 plus. Obejmie ona te osoby, które nie będą mogły skorzystać z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Dodatkowe pieniądze obejmą pierwsze bądź jedyne dziecko. Rodzice będą mogli je wykorzystać na żłobek, pobyt w klubie dziecięcym lub opłacenie opiekunki. Ma to pomóc matkom wrócić do pracy i zachęcić do powiększania rodziny.