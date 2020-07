Xavier Bettel o słowach Andrzeja Dudy na temat osób LGBT. "Nie zapomnę mu tych słów"

To nie pierwszy raz, kiedy zagraniczne media piszą o wypowiedzi polskiego prezydenta. Agencja Reutera przed pierwszą turą wyborów wskazała, że "Duda porównuje "ideologię LGBT" do sowieckiej indoktrynacji".

"The Guardian" o słowach Dudy: mają ożywić konserwatywny elektorat

Z kolei "The Guardian" zwrócił uwagę, iż "słowa Dudy mają na celu ożywienie konserwatywnego elektoratu". Z kolei język, którym się posługuje, do złudzenia przypomina "znane rosyjskie regulacje wymierzone w homoseksualną propagandę".

Przypomnijmy, że Andrzej Duda nazwał osoby LGBT "ideologią". - Próbuje się nam proszę państwa wmówić, że to ludzie, a to jest po prostu ideologia. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, czy to jest ideologia, czy nie, to niech zajrzy w karty historii i zobaczy, jak wyglądało na świecie budowanie ruchu LGBT - powiedział w Brzegu prezydent Andrzej Duda - powiedział w Brzegu prezydent Andrzej Duda.