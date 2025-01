Mocne słowa Bidena do Polaków na koniec kadencji. "Modlę się do Boga"

O przesłanie dla Polski poprosił korespondent Polskiego Radia w Białym Domu Marek Wałkuski. - Bądźcie silni. Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, aby dać wam wszystko, co potrzebujecie do obrony i powstrzymania Putina. I jestem pełen nadziei - powiedział Joe Biden.