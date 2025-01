Inauguracja Trumpa. Przyszły prezydent już w Waszyngtonie

Z powodu niskich temperatur w USA, ceremonia inauguracyjna została przeniesiona do Rotundy Kapitolu. Parada, która miała przejść przez Pennsylvania Avenue, odbędzie się w arenie Capital One. To pierwszy raz od 40 lat, kiedy inauguracja nie odbędzie się na schodach Kapitolu. Ostatni raz miało to miejsce podczas drugiej kadencji Ronalda Reagana w styczniu 1985 roku.