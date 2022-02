"Wzrost zajętych łóżek". Andrusiewicz o najnowszych danych

- Dziś będzie to niższy wynik niż tydzień temu - powiedział Wojciech Andrusiewicz w Radiu Plus o najnowszych danych pandemicznych w Polsce. - Tendencja spadkowa utrzymuje się. Dziś mamy kolejny dzień, w którym odnotowujemy spadki, porównując i tydzień do tygodnia i dzień do dnia - zdradził.