Wzrosną ceny prądu dla gospodarstw domowych? Jacek Sasin: Chcemy, żeby wzrost nie był odczuwalny

- Nie jesteśmy dzisiaj w stanie wszystkim zapewnić, że ceny energii będą na dotychczasowym poziomie, natomiast postawiliśmy sobie cel, by dla gospodarstw domowych wzrost cen prądu nie był odczuwalny - powiedział Jacek Sasin, minister aktywów państwowych.

- Prawie wszystkie spółki przejdą pod moją kontrolę, może będą pojedyncze wyjątki, nad którymi dyskutujemy jeszcze. Na przykład Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, która drukuje m.in. paszporty, będzie jak dotąd podlegała MSW - stwierdził minister aktywów państwowych. Nie potrafił jednak powiedzieć, ile spółek znajdzie się pod jego nadzorem. Dodał, że na pewno będą to banki i firmy ubezpieczeniowe.

Będą zmiany kadrowe

- Co do Polskiego Radia i TVP rozmawiamy jeszcze. W przeszłości były one w gestii ministra skarbu, ale spełniają pewną misję, nie są stricte gospodarcze, dlatego może lepiej, aby były nadzorowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zastanawiał się Jacek Sasin.