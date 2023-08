Wzrosła liczba aborcji w Polsce. Ministerstwo Zdrowia podało dane

Jednym z podmiotów, który pomaga kobietom korzystać ze wspomnianej przesłanki, jest Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. - Fundacja stworzyła cały system, umożliwiający pacjentkom w kryzysie psychicznym egzekwowanie prawa do legalnej aborcji. Dzwoniąc do fundacji, dostają namiary do psychiatrów i instrukcje, jak zwrócić się do szpitali. Często pomagamy im w pisaniu wniosków – wyliczała w rozmowie z "Rz" mec. Kamila Ferenc z fundacji.