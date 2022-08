Wzrasta napięcie na Bałtyku. Rosjanie chcą wymazać Zatokę Fińską z mapy

Wszystko zaczęło się od decyzji o przystąpieniu Finlandii do NATO. Co więcej, w kraju rośnie również niezadowolenie z tłumu rosyjskich turystów, którzy jak nie cieszą się fińskim latem, to wybierają się w podróż w dalsze zakątki Europy, omijając przy tym lotnicze sankcje nałożone przez Zachód.