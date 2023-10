Wziął zlecenie od bin Ladena. Teraz terrorysta nagle zniknął

Jak donoszą brytyjskie media, Shaffi jako 25-latek wyjechał do USA wraz z Barotem i 26-letnim wówczas Nadeemem Tarmohammedem, by zbadać pod kątem ewentualnych ataków takie budynki jak New York Stock Exchange i Citicorp Building w Nowym Jorku, Prudential Building w Newark, N.J. oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy w Dystrykcie Kolumbii.