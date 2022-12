Wywróciłeś się na chodniku? Zrób to od razu, inaczej będzie za późno

Złamania, zwichnięcia i bolesne upadki. Polaków o poranku 20 i 21 grudnia zaskoczyła ślizgawica na oblodzonych drogach i chodnikach. W wielu miejscach było bardzo niebezpiecznie. Doszło także do dwóch tragedii - w Warszawie na śliskim chodniku zginął 38-letni mężczyzna, a we Włocławku w wyniku upadku zmarł 66-latek. Do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) zgłaszały się tłumy pacjentów z różnymi obrażeniami.