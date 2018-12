Wyszukiwania Google 2018 - czego najczęściej szukali Polacy w Internecie?

Google opublikował listę najczęściej wyszukiwanych haseł w 2018 roku. To pokazuje, jakie były najważniejsze wydarzenia i osoby dla internautów mijającym roku.

2018 rok stał przede wszystkim pod znakiem sportu - najpopularniejsza fraza w polskim internecie to "Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018". Do tego ludzie często wpisywali też frazy "Tomasz Mackiewicz" i "Nanga Parbat" (śmierć polskiego himalaisty po zdobyciu szczytu jest komentowana do dziś) oraz "Mistrzostwa świata w siatkówce 2018".