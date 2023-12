Wysyłali do Rosji. Potem na wojnę. Gang rozbity pod Himalajami

Szef policji dystryktu Katmandu Bhupendra Khatri przekazał, że zatrzymani nielegalnie pobierali od każdej osoby do 9 tys. dolarów. Następnie wysyłali mężczyzn do Rosji na podstawie "wiz turystycznych", głównie przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. Na miejscu odbywała się rekrutacja do armii. - To przemyt ludzi i przestępczość zorganizowana - powiedział Khatri agencji Reutera.