Wysokie pensje i służbowe karty. Tak zarabiają władze portowej spółki

Dariusz Słaboszewski, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, a prywatnie kolega szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego zarobił w ubiegłym roku blisko 400 tys. złotych. W spółce chętnie korzysta się z kart służbowych, które miały być zlikwidowane…

Plotka dotycząca bardzo wysokich zarobków prezesów spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście krążyła od miesięcy. To firma, w której niemal wszystkie udziały posiada skarb państwa, co skutkuje polityczną obsadą kierowniczych stanowisk. Dariusz Słaboszewski jest prezesem nadmorskiej spółki od marca 2016 roku. Menadżer od lat zna się z Joachimem Brudzińskim, a także z ministrem gospodarki wodnej Markiem Gróbarczykiem. To właśnie Brudziński z Gróbarczykiem mieli stać za nominacją Słaboszewskiego na prezesa.

Jego zastępcą jest Kazimierz Drzazga, który jest aktywnym działaczem PiS i wieloletnim radnym sejmiku na Pomorzu Zachodnim. Kiedy jakiś czas temu, z pytaniem o wysokość pensji zwróciła się do niego „Gazeta Wyborcza”, Drzazga wił się jak piskorz. – Ja nikomu do portfela nie zaglądam – powiedział wtedy. – Są bardziej interesujące sprawy w porcie, dużo się u nas dzieje. A zarobki muszą być adekwatne do włożonej pracy. Jeśli ktoś jest leniem, nieudacznikiem, to wiadomo, co z nim zrobić. A daj nam Boże, żeby dalej nam tak dobrze szło w porcie. Potrafimy się zgrać, pomyśleć. Nawet nie ma zwolnień L4, chory przychodzi do pracy. Ja uważam, że zgodna z prawem i należyta płaca po prostu się należy – odparował im Drzazga.