Wysokie ceny ogrzewania. Proboszcz mówi o pierwszych decyzjach

Na msze święte przychodzi średnio około 150-200 parafian. To tyle, ile jest miejsc w dolnym kościele. - Jakoś się razem pomieścimy - śmieje się franciszkanin i dodaje, że wierni są wyrozumiali: - Wiadomo, każdemu jest ciężko w tych czasach, ale to czas kiedy musimy się wspierać. Na szczęście nie było sytuacji, żebyśmy byli na minusie jako parafia, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni naszym parafianom, wszystkim którzy przychodzą do naszej franciszkańskiej świątyni.