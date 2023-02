Wysoka wygrana w Eurojackpot trafi do Polski. Wiadomo już, gdzie

Koniec końców kwota, jaka trafi na konto szczęściarza, będzie pomniejszona o podatek, wynoszący 10 proc. dla wygranej powyżej 2280 zł. Jak wyjaśniono na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do odpowiedniego urzędu skarbowego. Tak więc finalnie do właściciela kuponu zakupionego w Bogatyni trafi 913 007,52 zł.