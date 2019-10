Wyśmierzyce. Radny PiS zniszczył plakat konkurenta. Dostał upomnienie

Kampania wyborcza trwa w najlepsze. Ale nie wszystkie chwyty są w niej dozwolone. Policjanci ukarali upomnieniem radnego PiS, który zniszczył plakat swojego konkurenta. Poszkodowany twierdzi, że to "symboliczna" kara.

- To nawet nie symboliczna kara. Kodeks wykroczeń za takie działanie przewiduje do pięciu tysięcy złotych - twierdzi w rozmowie z portalem tvn24.pl startujący z list Koalicji Obywatelskiej Andrzej Oziębło.

Incydent został zarejestrowany przez kilka kamer. - Mistrzem zbrodni to nasz radny nie jest – powiedział portalowi jeden z policjantów.

Policja potwierdza, że radny PiS przyznał się do winy. I twierdzi, że "upomnienie jest również formą kary". Oziębło podkreśla, że Krzysztof Więckowski będzie członkiem komisji wyborczej w Wyśmierzycach. - Jeśli niszczy materiały wyborcze, to do czego się może w niej posunąć? - pyta.