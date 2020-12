Wyślij życzenia na święta. Krótkie, rymowane życzenia na Boże Narodzenie

Kto jeszcze nie wysłał życzeń świątecznych, najwyższa pora, aby to zrobić. Życzenia bożonarodzeniowe to miły gest, który świadczy o tym, że o kimś pamiętamy. Wysyłamy życzenia do bliskich, znajomych, do osób, z którymi współpracujemy. Często wybieramy krótkie rymowane wierszyki, które doskonale spisują się w roli życzeń świątecznych. Coraz popularniejsze są śmieszne życzenia na Boże Narodzenie, w których wspomina się o Mikołaju i suto zastawionym stole. Jakie wybrać życzenia świąteczne do wysłania?

Życzenia na Boże Narodzenie Źródło: Pixabay