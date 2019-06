Wyskoczyła z 6. piętra płonącego wieżowca. "Pamięta może pół minuty"

Była uwięziona w płonącym mieszkaniu, 18-latka wyskoczyła z 6. piętra wieżowca. Od tej tragedii minęły dwa miesiące. Siostra Sandry Angelika w rozmowie z WP mówi, że dziewczyna czuje się lepiej. - Pamięta może pół minuty tego, co się wydarzyło - przyznaje.

Na początku kwietnia w mieszkaniu przy ulicy Jerzmanowskiego w Krakowie wybuchł pożar, który uwięził przebywającą w nim Sandrę. Gdy mieszkanie płonęło, dziewczyna stała na parapecie okna i wzywała pomocy . By ratować życie, wyskoczyła z 6. piętra.

Upadła na trawnik przed blokiem, obok wejścia do klatki schodowej. Doznała poważnych obrażeń. Jej siostra Angelika niedługo po dramacie mówiła nam, że Sandra jest w śpiączce. - Obrażenia wewnętrzne są najgorsze - podkreśliła. Teraz, po dwóch miesiącach od pożaru, 18-latka czuje się lepiej.

Jak doszło do tragedii? - Nie wiemy, czekamy cały czas na opinię - mówi nam siostra Sandry. Podkreśla też, że dziewczyna "pamięta może pół minuty tego, co się wydarzyło".

Na początku kwietnia siostra Sandry w rozmowie z WP zwracała uwagę: - Chcę się dowiedzieć, o co chodzi z tą strażą, dlaczego nie rozłożyła nic, na co Sandra mogłaby bezpiecznie skoczyć. To nie jest pewne, że ona skoczyła, mogła zemdleć, wybuch mógł ją wypchnąć.