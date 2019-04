Kraków. Pożar w Prokocimiu, 18-letnia Sandra w ciężkim stanie. Nowe informacje

W Prokocimiu rozgrywały się dramatyczne sceny. Płonęło mieszkanie, z którego nie mogła wydostać się 18-latka. Stan dziewczyny jest ciężki. Jej siostra w rozmowie z WP zwraca uwagę, że nie ma pewności, że Sandra skoczyła. - Mogła zemdleć i wypaść, wybuch mógł ją wypchnąć - mówi.



Dramat rozgrywał się w poniedziałek rano w wieżowcu przy ul. Jerzmanowskiego. Jak zaznacza siostra Sandry, nikogo nie było w domu. - Mama chwilę wcześniej wyszła do pracy. Kiedy zadzwonił do niej ktoś ze spółdzielni, odpowiedziała, że jej mieszkanie nie płonie, bo niedawno w nim była i wszystko było porządku Później zadzwoniła do niej ciocia, którą powiadomiła sąsiadka - opowiada.

Do siostry Sandry ciocia zadzwoniła później. Dziewczyna przyjechała na miejsce, ale wszystko było już wygaszone. Była tam tylko chwilę, bo od razu pojechała do szpitala.

Twierdzi, że niewiele wie. Rozmawiała przez telefon z jedną sąsiadką, która nie była świadkiem zdarzenia. Zamierza wypytać pozostałych o to, co się stało. - Chcę się dowiedzieć, o co chodzi z tą strażą, dlaczego nie rozłożyła nic, na co Sandra mogłaby bezpiecznie skoczyć. To nie jest pewne, że ona skoczyła, mogła zemdleć, wybuch mógł ją wypchnąć - ocenia.