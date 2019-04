Kraków. Pożar w wieżowcu. Kobieta wyskoczyła z 6. piętra

Ogień wybuchł rano w jednym z mieszkań na 6. piętrze wieżowca w Prokocimiu w Krakowie. Ranna została 18-letnia kobieta, która wyskoczyła z okna. Przeżyła upadek. Trwa akcja straży pożarnej.

Jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala. To młoda kobieta, która wyskoczyła z okna. 18-latka trafiła do szpitala. Jej stan jest ciężki.