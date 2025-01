Wyścig z czasem w Białym Domu. Dziesiątki ciężarówek, setki kartonów

Jak opisuje CNN, w poniedziałek przed Białym Domem jest spory ruch. Widać przyjeżdżające i wyjeżdżające ciężarówki, do których pakowane są meble, obrazy, sprzęt i mnóstwo kartonów .

Około 100 członków personelu rezydencji prezydenckiej zajmuje się wyprowadzką rodziny Bidenów z domu, w którym mieszkali przez ostatnie cztery lata. Następnie - w błyskawicznym tempie - zajmą się sprzątaniem go i przygotowywaniem na przyjazd Trumpów w ciągu najbliższych pięciu godzin , podczas gdy na Kapitolu trwają uroczystości inauguracyjne.

Kiedy nowa pierwsza rodzina przybędzie do rezydencji późnym popołudniem, meble i dzieła sztuki z oficjalnej kolekcji Białego Domu będą na miejscu, ich ubrania będą w szafach, a rzeczy osobiste zostaną rozpakowane . Proces jest nadzorowany przez głównego woźnego Białego Domu w ścisłej współpracy z grupą asystentów Trumpa.

Biden przyjął Trumpa. Tak go przywitał

Co ciekawe, planowanie przeprowadzki rozpoczyna się niemal natychmiast po wyborach.

- To bardzo dobrze zorganizowany, minuta po minucie, proces, w którym każda osoba w zespole zna swoje zadania - powiedziała Anita McBride, która pełniła funkcję szefowej sztabu byłej pierwszej damy Laury Bush.

- To jest emocjonalny moment. Żegnasz się z jedną rodziną i witasz inną. Zespół, który tam jest, ma jedno zadanie, aby dostosować się do nowej pierwszej rodziny i to jest cel na dziś - podkreśliła McBride.