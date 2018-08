Wyrok ws. "seryjnego złodzieja ludzkich szczątków". Nie trafi do aresztu

Mężczyzna z Gdańska, który kradł ludzkie szczątki z grobów nie pójdzie do więzienia. Decyzja została podjęta po opinii biegłych psychiatrów. 54-latek będzie leczony w zamkniętym ośrodku.

Dariusz R. został aresztowany na początku listopada ub.r. Mężczyzna był podejrzewany o rozkopywanie zwłok i kradzież ludzkich szczątków pod osłoną nocy. Potem pakował je do worków na śmieci i zawoził komunikacją miejską do domu, gdzie stworzył własne cmentarzysko. 54-latek tłumaczył, że to miała być "kara dla osób, które w swoim życiu zrobiły coś złego". Śledczy podejrzewają, że mógł okraść nawet kilkadziesiąt grobów. Groziło mu 8 lat więzienia.