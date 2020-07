Wyrok w sprawie kierowcy seicento. Prawnik Sebastiana Kościelnika komentuje

- Oczekiwaliśmy uniewinnienia, nie zgadzamy się z wyrokiem Sądu. Będziemy walczyć o dobre imię mojego klienta w apelacji. Ustalenie winy mojego klienta uważamy za ustalenie błędne. Nawiązka dla byłej premier Beaty Szydło i kierowcy BOR siłą rzeczy musiała być zasądzona. Rozumiem, że nie będzie ona wymagana, w momencie, kiedy zapadnie wyrok w II instancji. Warunkowe umorzenie, które zasądził sąd, oznacza dla mojego klienta, że jest on winny zarzucanego mu czynu, ale z uwagi na określone okoliczności, postępowanie warunkowo się umarza, a zatem nie jest on karany. Nie jest to skazanie - mówi Wirtualnej Polsce mec. Władysław Pociej.