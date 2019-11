Wyrok TSUE. Sędziowie z Białegostoku wstrzymują się z opiniowaniem kandydatów na sędziów

Białostoccy sędziowie sądu apelacyjnego wstrzymują opiniowanie kandydatów na sędziów tamtejszego wymiaru sprawiedliwości. Prawnicy opublikowali w poniedziałek dwie uchwały. To już kolejny sąd, który po wyroku TSUE dokonuje takiego kroku.

W pierwszej uchwale, opublikowanej na stronie Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", białostocka apelacja informuje, że nie zamierza opiniować żadnej kandydatury "do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy spraw" dot. wyroku TSUE. Dodatkowo prawnicy liczą na "wyjaśnienia wątpliwości związanych z procesem wyłaniania sędziowskich członków obecnej Krajowej Rady Sądownictwa i wpływu, jaki sposób wyboru tej części Rady wywiera na prawo obywatela do niezawisłego i bezstronnego sądu".

Dodatkowo Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Białostockiej zwraca się do Szefowej Kancelarii Sejmu o udostępnienie i przesłanie list poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. "Analiza tych dokumentów (...) jest niezbędna w procesie opiniowania kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów" - stwierdzają prawnicy w uchwale.