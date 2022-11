Wyrok na bestię z Kozłowa. 25 lat za zakatowanie 10-letniego chłopca

- To był po prostu zbir. Zawsze miał kłopoty z prawem. Nie pracował i co rusz za coś siedział. Sadysta. Nie dalej jak dwa tygodnie temu tę swoją partnerkę pobił i gdzieś zniknął. Słyszałam, że ich syn krzyczał kiedyś do awanturującego się ojca: "jak dorosnę, to cię zabiję!". Tragedia była tylko kwestią czasu – tak tuż po tragedii mówiła dziennikarzowi krakowskiej "Wyborczej" jedna z sąsiadek.