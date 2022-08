"Wyrób mediopodobny". Nowacka o Kłeczku z TVP. W sieci wrze

- Jeden tylko dziennikarz nie dostał akredytacji, bo mamy wątpliwości co do jego uczciwości. Chodzi o pana Miłosza Kłeczka. To jest zadymiarz i prowokator. Człowiek, który robi rozróby - wyjaśniał w rozmowie z Klaudiuszem Michalcem, reporterem WP, Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej.