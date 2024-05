Wypuścili go ze szpitala. Poszedł na przystanek i zmarł

Ta bulwersująca historia wydarzyła się 29 kwietnia. 28-letni Mateusz O. zgłosił się rano do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej z bólami w klatce piersiowej. Lekarz skierował go na oddział kardiologiczny. Mężczyzna udał się następnie do pracy, a po południu zgłosił się na izbę przyjęć szpitala MSWiA w Rzeszowie.