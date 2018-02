Wyprawa na K2. Pozytywne informacje o Adamie Bieleckim. "Czuje się dobrze"

Kierownik wyprawy na K2, Krzysztof Wielicki, podał nowe informacje na temat zdrowia Adama Bieleckiego. Himalaista miał wypadek na zboczu. Spadł na niego kamień, który uszkodził mu twarz. - Adam czuje się dobrze - potwierdził szef ekipy.

W środę Adam Bielecki schodził do pierwszego obozu, gdy nagle na zboczu został uderzony spadającym kamieniem. Polski alpinista doznał obrażeń twarzy i nosa, który został złamany. Pojawiły się też głębokie rozcięcia.

Na szczęście zdołał on zejść do obozu, gdzie zajęli się nim koledzy. Ci założyli mu sześć szwów. Sam Bielecki napisał na Facebooku, że za parę dni powinien być w pełni formy i kontynuować drogę na szczyt K2.

Na antenie stacji TVN24 w czwartkowy poranek kierownik wyprawy na K2, Krzysztof Wielicki, potwierdził, że stan Bieleckiego jest dobry i szybko wraca on do zdrowia.

- Adam czuje się dobrze, mamy nadzieję, że szybko wróci do pełni sił. Proszę mi wybaczyć stwierdzenie, ale rany goją się na nim jak na psie. Wiem, jak bardzo jemu zależy, żeby jak najszybciej wrócić do akcji. Mamy tu pełną opiekę lekarską i myślę, że szybko doprowadzimy Adama do dobrej kondycji - powiedział Wielicki.

Wielicki przekazał także pozytywne informacje na temat stanu zdrowia innych członków ekipy. Niestety, równie dobrych słów nie można powiedzieć o pogodzie, która w ostatnich godzinach się pogorszyła.