Wypowiedzieli wojnę rosyjskiej flocie cieni. Koniec omijania sankcji?

Duńska gazeta "Information" napisała w poniedziałek, powołując się na ekspertów, że nie jest wykluczone, że statek pływający pod inną niż rosyjska banderą może celowo spuścić do Bałtyku ropę, aby wywołać katastrofę ekologiczną. - Do ataku hybrydowego z użyciem tankowców dojdzie, jeśli Putin uzna, że przyniesie to korzyści Rosji - ocenił Jens Wenzel Kristoffersen z organizacji Nordic Defence Analysis.