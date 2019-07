Wyposażenie łazienki w łatwy sposób? To możliwe – trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać rozwiązań

Planujesz remont domu lub mieszkania, a wyposażenie łazienki spędza ci sen z powiek? Może nie do końca masz pomysł, jak zaaranżować wnętrze. Jest na to sposób, wystarczy wybrać odpowiedni pakiet łazienkowy.

Na przykład firma Sanpol prowadzi akcję "Wielkie pakietowanie", która pozwala skompletować wymarzoną łazienkę. Bez względu na to, czy mamy do dyspozycji wielki metraż czy małe klitki, przestrzeń będzie gustownie wykończona. Firma przygotowała dla swoich klientów możliwość skorzystania z sześciu gotowych rozwiązań. Każdy z nich w innym stylu, w innej cenie oraz oferujący gotowe rozwiązania. Każdy też pozwala uniknąć wielu problemów aranżacyjnych. Do wyboru są pakiety: family, relaks, romantic, natural, eko czy garden.