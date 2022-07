Wypadek z polskimi turystami. Media o możliwych przyczynach

Do wypadku polskiego autokaru doszło we wtorek Moisei na pograniczu rumuńsko-ukraińskim. Była to wycieczka organizowana przez krakowskie biuro podróży - poinformował rzecznik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina. W autobusie podróżowało 49 Polaków - dodał.