Wypadek w Tatrach. Do akcji ratującej turystki wykorzystano śmigłowiec

Dwie turystki w Zawratowym Żlebie zsunęły się po śniegu. Jedna z kobiet doznała urazu głowy, ale jest przytomna.

Do wypadku doszło w piątek przed godz. 9. Na miejsce wysłano śmigłowiec TOPR, którym przetransportowano kobiet do Zakopanego. Ranna turystka trafiła do szpitala, a druga nie ma większych obrażeń.