Wypadek w NIK. Była dyrektorka z zarzutami

Nie zachowała wymaganej ostrożności

Jak zeznał poszkodowany mężczyzna, w momencie schodzenia do garażu zauważył w jego głębi samochód, który zaczął "dynamicznie" wyjeżdżać z parkingu. Mężczyzna schodził w tym momencie wzdłuż prawej ściany garażu. Gdy pojazd go minął, usłyszał huk, a następnie został przygnieciony do ściany. Poczuł wstrząs oraz ból żeber i biodra. Mężczyzna został przewieziony do szpitala samochodem NIK, ponieważ nie było wolnych karetek. Policja nie została wezwana. Mężczyzna 13 stycznia trafił do szpitala ponownie, ponieważ gorzej się poczuł. Doznał licznych złamań m.in. żeber i urazów.