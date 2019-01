Wypadek w kopalni Piast. Zmarł ranny górnik

Zmarł górnik ranny po wypadku w kopalni Piast w Bieruniu. Do zdarzenia doszło w sobotę 650 metrów pod ziemią. To pierwszy w tym roku wypadek ze skutkiem śmiertelnym w polskim górnictwie węgla kamiennego.

Jak poinformował dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, mężczyzna zmarł po południu, po przewiezieniu do szpitala. Do wypadku w tzw. ruchu Piast należącej do Polskiej Grupy Górniczej kopalni Piast-Ziemowit. Górnik pracował w przodku przy obudowie wyrobiska, stał na pomoście roboczym.