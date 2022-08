Wypadek w Chorwacji. MSZ o problemach z identyfikacją poszkodowanych. "Nikt nie nosi na szyi nieśmiertelnika"

"Mogło się zdarzyć, że ktoś mógł się dosiąść w czasie jazdy lub po drodze opuścić autobus. Czasem nawet rodziny, które już przyjechały do Chorwacji mają wątpliwości co do tożsamości ich bliskich. Same przypuszczenia to za mało, żeby przekazać komukolwiek informację o śmierci danej osoby. Z osobami nieprzytomnymi jest podobnie. Nie możemy popełnić błędu" - podsumowali przedstawiciele RP w Chorwacji.