Wypadek strażackich samochodów. Spowodował go nietrzeźwy strażak

Nietrzeźwy strażak Ochotniczej Straży Pożarnej Nowaki wjechał w wóz zawodowych strażaków. Jechał do akcji gaśniczej we wsi Karłowice Wielkie koło Otmuchowa.

Miał ponad pół promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Jak donosi portal naszemiasto.pl, do wypadku doszło w niedzielę około godz. 23. Kierowca to 30-letni strażak ochotnik, który jechał do pożaru budynku mieszkalnego we wsi Karłowice Wielkie koło Otmuchowa.