Wypadek samolotu w Rudnikach. Znamy przyczynę

Prokuratura ustaliła, że przyczyną katastrofy samolotu akrobacyjnego było przerwanie pracy silnika na skutek zużycia paliwa. W wyniku wypadku zginęły dwie osoby.

Do tragedii doszło 22 listopada 2016 r. na lotnisku Aeroklubu Częstochowskiego w Rudnikach. Sebastian K. wykonywał loty samolotem akrobacyjnym Extra 330. Nagle silnik samolotu przestał działać i maszyna spadła na ziemię. Zginęły dwie osoby: 41-letni pilot i 38-letni pasażer, Paweł M.

Ustalono, że wyłączną przyczyną wypadku lotniczego było zatankowanie do zbiorników niewystarczającej ilości paliwa. - Na skutek tego zaniedbania doszło do całkowitego zużycia paliwa i zatrzymania silnika w trakcie lotu. To z kolei spowodowało niekontrolowany upadek samolotu na ziemię - tłumaczy prok. Piotr Wróblewski z Częstochowy cytowany przez polsatnews.pl, który powołuje się na PAP. Śledczy wykluczyli błędy w zakresie serwisowania samolotu oraz awarię podzespołów.