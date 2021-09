Wypadek pod Olsztynem. Skandaliczne tłumaczenie adwokata. Jest reakcja Okręgowej Rady

Jak informuje policja, wstępne ustalenia mundurowych wskazują na to, że to 41-letni kierowca mercedesa prawdopodobnie spowodował wypadek. "Z nieznanych na tę chwilę przyczyn przekroczył oś jezdni, zjechał na przeciwny pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z audi" - czytamy w komunikacie olsztyńskich funkcjonariuszy.